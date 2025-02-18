Россия в 2024 году поставила в Польшу рекордный объем удобрений

Объем польского импорта вырос за год в 2,1 раза, в результате чего доля польского рынка в российских поставках в ЕС впервые превысила четверть. Еще год назад она занимала лишь 15%.
Экспорт России в Польшу увеличился в денежном выражении в 1,9 раза — до рекордных за все время 422,3 миллиона евро. До этого максимальная стоимость поставок была в 2021 году — на уровне 290 миллионов евро.
В результате удобрения из России заняли 54,7% от всего польского импорта этой продукции, что на 16,8 процентного пункта больше значения годом ранее.
Доля России в польском импорте в 2012—2021 годах составляла в среднем 53%, однако в 2022 году с началом жестких санкций обвалилась до 22,1%. Таким образом, санкционный спад по итогам 2024 года был полностью ликвидирован.
Польша, по последним доступным данным, значительно сократила производство удобрений: выпуск сложных удобрений в 2023 году снизился более чем на четверть, а азотных — в 2,3 раза.