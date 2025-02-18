Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС

Ранее во вторник агентство сообщило, что торговля России и Евросоюза по итогам прошлого года сократилась на 24% и составила 67,5 миллиарда евро, что стало минимумом с 1999 года.
Однако падение товарооборота произошло не со всеми странами: зафиксировали рост торговли с Россией по итогам прошлого года пять стран. Сильнее всего она выросла с Ирландией — сразу в 1,5 раза, до 743,4 миллиона евро.
Примерно на 31% увеличился российско-хорватский товарооборот и по итогам года составил 367,9 миллиона евро. Торговля России с Францией выросла за год на 9,4% и составила почти 6 миллиардов евро, со Словенией — на 2%, до 1,3 миллиарда, а со Швецией — на 1,4%, до 873 миллионов евро.
Сильнее всего товарооборот России просел с Мальтой: он сократился более чем в девять раз и составил лишь 131,8 тысячи евро. Среди более крупных торговых партнеров самое серьезное падение зафиксировала Болгария — примерно вчетверо, до 984 миллионов евро, а также Литва — почти втрое, до 867,5 миллиона.
Главным торговым партнером среди стран Евросоюза для России остается Германия: торговля двух стран сократилась за год на 22% и составила минимальные с 1999 года 8,8 миллиарда евро.