Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС

Примерно на 31% увеличился российско-хорватский товарооборот и по итогам года составил 367,9 миллиона евро. Торговля России с Францией выросла за год на 9,4% и составила почти 6 миллиардов евро, со Словенией — на 2%, до 1,3 миллиарда, а со Швецией — на 1,4%, до 873 миллионов евро.