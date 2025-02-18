Решетников назвал причину роста цен в России

По его мнению, схожая ситуация наблюдается и в сфере туризма. «Рост спроса на путешествия внутри страны все еще не соответствует имеющимся возможностям, хотя за последние годы они выросли и продолжают расти. Плюс у нас все еще закрыта для полетов значимая часть наших южных территорий, в первую очередь Крым и частично побережье Краснодарского края», — добавил он.