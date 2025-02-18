Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекорда

Доллары и евро впервые в годовом выражении заняли наименьшую долю в структуре валют при расчетах за экспорт товаров из России по итогам 2024 года. Об этом свидетельствует статистика Банка России, которую изучил РБК (доступна с 2019 года).
Доля долларов и евро составила 18,6%, за год показатель сократился на 13 процентных пунктов, с 31,6%. Это произошло на фоне роста доли валют дружественных стран до 40,2% с 29,4% годом ранее. Рубль второй год подряд занимает наибольшую долю в расчетных операциях за экспорт — 41,3% в 2024 году, однако это превышает показатель 2023 года всего на 2,3 п.п.
При расчетах за импорт доллары и евро также впервые заняли наименьшую долю по итогам года.
ЦБ публикует данные по структуре валют по внешнеторговым контрактам, которые используются для расчетов за экспорт и импорт, по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. В статистике показана доля рубля, валют недружественных стран (в основном доллара и евро) и иных валют, к которым относятся и валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы
Как страны рассчитываются за экспорт
- Доля доллара и евро при расчетах за экспорт сокращается с 2022 года, после введения масштабных санкций западных стран против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Для сравнения: в 2021 году, до введения санкций, она составляла 84,6%, а по итогам 2022-го сократилась до 63,6%. На показатель 2024 года повлияло сокращение использования долларов и евро странами Азии и Европы.
- Страны Азии, которые являются крупнейшими российскими торговыми партнерами, в 2024 году в основном использовали дружественные валюты — 46,6%, за год показатель вырос на 10,9%. Также по этому направлению незначительно выросла доля рубля — на 1,2 п.п., до 37,4%. Доля долларов и евро упала на 12,1 п.п., до 16%.
- Европа для оплаты экспорта в основном использовала рубль — его доля составила 60,3%, за год увеличившись на 11 п.п., доля валют дружественны стран выросла на 2,7 п.п., до 10,2%. Доля долларов и евро сократилась на 13,7 п.п., до 29,5%.
- Доллары и евро остаются основной валютой при расчетах со странами Америки — показатель 2024 года составил 67,5%, однако за год он снизился на 7,3 п.п. Доля рубля, напротив, выросла — до 30,1%.
- При расчетах за экспорт со странами Африки также в основном использовался рубль — его доля достигла 48,8% (плюс 11 п.п. за год). Доллары и евро, а также валюты иных стран заняли примерно по 25%.
Как страны рассчитываются за импорт
- При расчетах за импорт рубль занял 43,2% в общей структуре валют, за год его доля выросла на 13,2 п.п. Доля нейтральных валют незначительно сократилась — на 1,3 п.п., до 34,7%; доля доллара и евро упала на 12 п.п., на 22%.
- Страны Азии при расчетах за импорт также в основном использовали валюты дружественных стран, доля которых составила 47,2%, но за год она упала на 3,6 п.п. Доля рубля по азиатскому направлению, наоборот, выросла — на 16,4 п.п., до 39,2%. Доллары и евро заняли всего 13,6% в общей структуре, что меньше показателя 2023 года на 12,8 п.п.
- Доля рубля при оплате импорта из стран Европы за год выросла на 7,3 п.п., до 54,5%; доля долларов и евро упала на 7,2 п.п., до 41,8%. Доля нейтральных валют осталась без изменений на уровне 3,7%.
Какие санкции влияют на расчеты
Сокращение использования доллара и евро во внешней торговле происходит «на фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС», объяснял Банк России в конце 2022 года. Например, существенно затруднились расчеты в долларах и евро, так как под блокирующими санкциями находится значительная часть российских банков, еще ряд банков отключен от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, также закрываются корреспондентские счета для банков, которые не находятся под санкциями.
Изменения обусловлены и ростом торговли со странами Азии, Африки с использованием национальных валют и валют нейтральных стран, говорил РБК представитель Минэкономразвития. Также с апреля 2022 года расчеты за газ со странами ЕС перешли в рубли. По последним данным ФТС, по итогам девяти месяцев 2024 года объем экспорта в страны Азии составил $268,1 млрд, в страны Европы — $55,6 млрд, еще $20,5 млрд приходится на страны Африки, а $10 млрд — на страны Америки. Похожая ситуация и с импортом — крупнейшим торговым партнером является Азия ($153,8 млрд), из Европы импортировано товаров на $60,7 млрд, объем импорта с Америкой составил $12 млрд, с Африкой — всего $2,8 млрд.