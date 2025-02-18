Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекорда

Изменения обусловлены и ростом торговли со странами Азии, Африки с использованием национальных валют и валют нейтральных стран, говорил РБК представитель Минэкономразвития. Также с апреля 2022 года расчеты за газ со странами ЕС перешли в рубли. По последним данным ФТС, по итогам девяти месяцев 2024 года объем экспорта в страны Азии составил $268,1 млрд, в страны Европы — $55,6 млрд, еще $20,5 млрд приходится на страны Африки, а $10 млрд — на страны Америки. Похожая ситуация и с импортом — крупнейшим торговым партнером является Азия ($153,8 млрд), из Европы импортировано товаров на $60,7 млрд, объем импорта с Америкой составил $12 млрд, с Африкой — всего $2,8 млрд.