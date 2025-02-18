Поставки коксующегося угля из России в Индию могут увеличиться

Кроме того, эксперт уточнил, что тенденция к росту экспорта коксующегося угля в Индию может быть обусловлена, в частности, тем, что Индия стремится диверсифицировать источники импорта коксующегося угля, чтобы снизить зависимость от традиционных поставщиков, таких как Австралия. «Это обусловлено тем, что Китай ввел 15% тариф на импорт угля из США, что привело к перераспределению мировых потоков коксующегося угля. В результате США начали перенаправлять свои поставки в Индию, а Китай увеличил закупки у Австралии и Канады, создавая дополнительную конкуренцию на этих рынках», — заключил Черновол.