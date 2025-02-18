Переговоры Россия-США, индекс Мосбиржи, отчетность «Софтлайн»: дайджест

Переговоры Россия-США
18 февраля в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями России и США.
Российскую сторону будут представлять помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров; также в делегацию вошел глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. С американской стороны в Эр-Рияд направятся госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».
Источники Bloomberg также сообщали, что в Эр-Рияде помимо всего прочего будут обсуждать детали предстоящей встречи Трампа и Путина в конце февраля.
С чем Россия и США подошли к переговорам в Саудовской Аравии.
Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 17 февраля индекс Мосбиржи прибавил 3,87%, до 3308,41 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник выше — на отметке 3338,03 пункта, прибавив 4,34%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии прибавил 2,6%, до 1139,85 пункта.
На утренней сессии 18 февраля IMOEX2 снижается на 0,95%, до 3306,43 пункта по данным на 8:21 мск.
Индекс Мосбиржи превысил уровень 3300 пунктов впервые с мая прошлого года благодаря геополитическому позитиву. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что объем торгов основной сессии в понедельник составил ₽164,6 млрд, сократившись почти в два раза, что несвойственно началу недели. Впрочем, добавил он, в пятницу, также вопреки обыкновению, он увеличился и был недалеко от рекордного уровня. «Для устойчивости роста рынка необходимо, чтобы активность инвесторов хотя бы не продолжала слабеть на фоне восходящего движения. Иначе оно будет угрожать очередной волной фиксации прибыли», — считает Бабин.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин полагает, что рост многих акций может быть связан с закрытием коротких позиций. «Все инвесторы и управляющие сейчас понимают, что не исключен сценарий с мирным урегулированием конфликта. А это значит, что в какой-то момент может произойти шорт-сквиз при недостаточном объеме предложения бумаг», — объясняет Карпунин. По его словам, из-за такого риска, многие фиксируют шорты заранее, что в итоге приводит к устойчивому росту индекса.
Однако и открытие новых длинных позиций широким фронтом при текущей перекупленности уже предполагает высокие риски, считают в «Альфа-Инвестициях». Это в частности касается закредитованных компаний. Василий Карпунин считает, что в цены многих акций уже заложена реализация оптимистичного сценария переговоров.
«Итоги переговоров в Саудовской Аравии станут главным драйвером, и позитивные новости могут поднять индекс до 3400 пунктов к концу месяца», — говорит директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Однако он также отмечает риск перекупленности и волатильности «из-за возможных политических провокаций». По мнению Кабакова, рынок демонстрирует силу на фоне геополитического оптимизма, но остается зависимым от новостей.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев предупредил, что если судьбоносных заявлений по итогам переговоров не последует, что это может быть поводом для локальной коррекции. «Рынок живет ожиданиями, и по факту событий нередко проходит фиксация», — пояснил Альберт Короев.
Отчетность «Софтлайн»
Во вторник, 18 февраля, разработчик IT-решений «Софтлайн» представит финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2024 год. В 13:00 мск компания проведет онлайн-трансляцию для инвесторов.
Аналитики «СберИнвестиций» прогнозируют, что по итогам года оборот компании увеличился на 26%. При этом основными драйверами показателя, по их мнению, стали расширение ассортимента сторонних решений и собственных разработок и укрепление позиций на целевых рынках.
Эксперты также ожидают увеличения скорректированной EBITDA на 56% — благодаря масштабированию продаж собственных и приобретенных сегментов бизнеса, экономии на постоянных расходах и росту доли высокомаржинальных продуктов и услуг.
Чистая прибыль, согласно ожиданиям, снизится на 6%, до ₽2,9 млрд — из-за роста долговой нагрузки «Софтлайн», ведущей к увеличению финансовых затрат.
В «СберИнвестициях» позитивно оценивают перспективы акций «Софтлайн», ожидая роста акций на горизонте года до ₽200. Рекомендация «покупать».
Аналитики Совкомбанка, напротив, сохраняют негативный взгляд на компанию, указывая на непрозрачную M&A политику и стагнацию основного бизнеса. В банке также полагают, что сегмент собственных решений пока не оправдывает вложений.
В Совкомбанке прогнозируют околонулевую чистую прибыль, увеличение негативного скорректированного свободного денежного потока (FCF) и рост процентных расходов в два раза.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽93,98, продать — по ₽94,14;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽94,6, продать — по ₽92,5.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 99,99, продать — по 99,52;
- банк «РЕСО Кредит» (ст.м. «Киевская», «Маяковская», «Таганская»): купить евро можно по 100, продать — по 90.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,18, продать — по ₽13,07;
- Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,2, продать — по ₽11,47.
Другие важные события
Россия: финансовый форум РСПП «Финансовая система России: поиск путей для обеспечения развития экономики».
Великобритания: уровень безработицы в декабре — 10:00 мск.
Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 12:30 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в феврале — 13:00 мск.
США: индекс производственной активности NY Empire State в феврале — 16:30 мск.
США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB в феврале — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3308,41 (+3,87%).
Индекс РТС: 1139,85 (+2,6%).
S&P 500: 6114,63 (-0,01%).
Dow Jones Industrial Average: 44 546,08 (-0,37%).
NASDAQ Composite: 20 026,77 (+0,41%).