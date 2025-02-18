Переговоры Россия-США, индекс Мосбиржи, отчетность «Софтлайн»: дайджест

Индекс Мосбиржи превысил уровень 3300 пунктов впервые с мая прошлого года благодаря геополитическому позитиву. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что объем торгов основной сессии в понедельник составил ₽164,6 млрд, сократившись почти в два раза, что несвойственно началу недели. Впрочем, добавил он, в пятницу, также вопреки обыкновению, он увеличился и был недалеко от рекордного уровня. «Для устойчивости роста рынка необходимо, чтобы активность инвесторов хотя бы не продолжала слабеть на фоне восходящего движения. Иначе оно будет угрожать очередной волной фиксации прибыли», — считает Бабин.