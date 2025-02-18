Названы лидеры по уровню среднемесячного дохода среди ИП

Эксперты назвали лидеров по уровню дохода, а также обратили внимание на рост числа молодых специалистов, выбравших такую форму занятости.
Лидерами по уровню среднемесячного дохода оказались программисты (376 243 рублей) и веб-разработчики (282 647 рублей), а также маркетологи (118 000 рублей) и менеджеры проектов (204 915 рублей).
«Программисты, маркетологи и другие высококвалифицированные специалисты демонстрируют стабильный рост доходов. Это отражает высокий спрос на их услуги и популярность формата индивидуального предпринимательства. Мы ожидаем, что эти тенденции продолжатся в 2025 году, благодаря гибкости и прозрачным условиям налогового режима, распространению моментальных межбанковских операций, развитию сервисов ЭДО (электронного документооборота. — Ред.), а также росту рынка ПО (программного обеспечения. — Ред.) для совместной работы», — отметил генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий.
По данным аналитиков, доля молодых предпринимателей (до 1999 года и младше) в 2024 году составила 3,26% от общего числа зарегистрированных ИП. Это выше показателей 2023 года (2,89%), однако уступает данным 2021−2022 годов (4,35%). Средний возраст ИП по стране достиг 35 лет, а медианный составил 34 года.
В результатах исследования уточняется, что общий рост числа ИП составил 5% год к году. Эксперты связывают это с привлекательностью статуса ИП, который не накладывает ограничений на уровень доходов, как это происходит с самозанятыми, а также с прозрачной системой налогообложения. Ожидается, что в 2025 году количество ИП продолжит увеличиваться, особенно на фоне готовящейся налоговой реформы.
«Во-первых, с учетом инфляции и роста доходов специалистам выгоднее оформлять ИП, потому что на ИП лимиты выше, чем на СМЗ (самозанятых. — Ред.). Так, у дизайнеров, разработчиков, консультантов и коучей месячный доход чаще всего превышает 200 тыс. рублей в месяц. Во-вторых, у ИП достаточно гибкий режим для начинающих предпринимателей: есть различные формы оплаты налогов и условия, которые могут быть адаптированы гибко под задачи и доходы специалиста», — сказал заместитель председателя банка для бизнеса Бланк Дмитрий Литвинов.
Ранее, 12 февраля, сообщалось, что в текущем месяце с кадровым дефицитом столкнулись 86% опрошенных работодателей. Об этом говорится в результатах исследования Русской школы управления. Бизнес ищет разные способы удержания сотрудников и привлечения новых работников. В том числе 58% компаний запланировали на 2025 год повышение зарплат.