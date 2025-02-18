Названы лидеры по уровню среднемесячного дохода среди ИП

«Во-первых, с учетом инфляции и роста доходов специалистам выгоднее оформлять ИП, потому что на ИП лимиты выше, чем на СМЗ (самозанятых. — Ред.). Так, у дизайнеров, разработчиков, консультантов и коучей месячный доход чаще всего превышает 200 тыс. рублей в месяц. Во-вторых, у ИП достаточно гибкий режим для начинающих предпринимателей: есть различные формы оплаты налогов и условия, которые могут быть адаптированы гибко под задачи и доходы специалиста», — сказал заместитель председателя банка для бизнеса Бланк Дмитрий Литвинов.