Глава РФПИ высказался о совместном проекте России и США в Арктике

«Администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается. Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.