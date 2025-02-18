Глава РФПИ высказался о совместном проекте России и США в Арктике

Он рассказал журналистам, что российская и американская делегации обсуждали воссоединение некоторых проектов в экономической сфере. Совместные проекты, по словам главы РФПИ, важны для возобновления диалога.
«Администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается. Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.
Официальные переговоры делегаций России и США начались утром 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Кирилл Дмитриев присоединился к ним для обсуждения экономических вопросов.