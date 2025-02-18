ФНС подтвердила планы по отказу от большинства деклараций по НДФЛ

Впервые о том, что налоговая служба собирается отказаться от деклараций по НДФЛ, заявлял глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК в 2021 году. По его словам, общая стратегия налоговой направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В ноябре 2023 года Егоров говорил, что «эта работа продолжается». В ФНС летом 2024 года сообщали, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года. По доходам 2022 года декларацию 3-НДФЛ подали более 9 млн человек, следует из статистики ФНС.