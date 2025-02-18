Эксперты рассказали о снижении интереса россиян к квартирам с готовой отделкой

«Слабую волатильность цен на первичном рынке жилья старой Москвы мы наблюдаем уже несколько месяцев. Более заметно цены снижаются только в массовом сегменте, что объяснимо. После отмены субсидированной льготной ипотеки спрос на этот формат жилья упал на 40%. Для его поддержания застройщики продолжают давать скидки, от 5 до 25%», — рассказала исполнительный директор компании Татьяна Подкидышева.
При этом средняя цена квадратного метра повысилась на 13% по сравнению с январем 2024 года, а средний бюджет на покупку недвижимости в новостройках увеличился на 16,2% за год. Среди заметных тенденций — уменьшение доли и объема предложений квартир с различными видами отделки, они становятся менее популярными.
Эксперты отмечают заметное снижение таких предложений — на 4,8% по итогам января и на 24,8% за год. Доля таких лотов в общей структуре экспозиции также снизилась за год на 10,2%, с 59,2 до 49%. Это связано с тем, что некоторые застройщики, которые раньше реализовывали жилье с разными видами отделки, отказываются от этой опции в пользу минимизации расходов.
В среднесрочной перспективе уровень цен будет также слабо изменяться в силу того, что на рынке сохраняется ситуация с высокими ипотечными ставками. Для удержания продаж застройщики будут продолжать давать скидки в своих проектах.
Ранее, 5 февраля, сообщалось, что каждый восьмой опрошенный россиянин (12%) планирует в 2025 году начать копить и откладывать деньги на квартиру. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.