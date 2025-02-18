Эксперты рассказали о снижении интереса россиян к квартирам с готовой отделкой

Эксперты отмечают заметное снижение таких предложений — на 4,8% по итогам января и на 24,8% за год. Доля таких лотов в общей структуре экспозиции также снизилась за год на 10,2%, с 59,2 до 49%. Это связано с тем, что некоторые застройщики, которые раньше реализовывали жилье с разными видами отделки, отказываются от этой опции в пользу минимизации расходов.