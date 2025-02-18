ЦБ оценил атаки хакеров на финансовые организации в 2024 году

Как отметил регулятор, за прошлый год он получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые компании. Целью основной части атак было выведение из строя информационной инфраструктуры компаний или ограничение доступа к их сервисам.
Кроме того, подчеркнул ЦБ, хакеры все чаще пытаются получить доступ к системам финансовых организаций через атаки на их поставщиков.
«Методы атак становятся все более сложными, многоэтапными и многоуровневыми, это иногда позволяет им обходить традиционные средства защиты информации, а финансовым организациям — труднее обнаружить атаки», — сказано в релизе.
Регулятор добавил, что его специалисты выявили повторные атаки на ранее скомпрометированные системы. В некоторых случаях доступ к ним хакеры могли продавать другим злоумышленникам.