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ЦБ оценил атаки хакеров на финансовые организации в 2024 году

Атаки злоумышленников на финансовые организации становятся более сложными, сказано в сообщении Банка России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Как отметил регулятор, за прошлый год он получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые компании. Целью основной части атак было выведение из строя информационной инфраструктуры компаний или ограничение доступа к их сервисам.

Кроме того, подчеркнул ЦБ, хакеры все чаще пытаются получить доступ к системам финансовых организаций через атаки на их поставщиков.

«Методы атак становятся все более сложными, многоэтапными и многоуровневыми, это иногда позволяет им обходить традиционные средства защиты информации, а финансовым организациям — труднее обнаружить атаки», — сказано в релизе.

Регулятор добавил, что его специалисты выявили повторные атаки на ранее скомпрометированные системы. В некоторых случаях доступ к ним хакеры могли продавать другим злоумышленникам.