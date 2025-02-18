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ЦБ Австралии снизил базовую процентную ставку впервые с 2020 года

Резервный банк Австралии понизил базовую процентную ставку впервые с ноября 2020 года, говорится в заявлении регулятора.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Правление RBA приняло решение снизить базовую процентную ставку до 4,10%», — сказано в тексте документа.

Главной причиной такого решения центробанк назвал снижение темпов инфляции в Австралии до 3,2%. Показатель, как поясняет RBA, устойчиво приближается к середине целевого диапазона в 2−3%.

Напоминается, что Резервный банк Австралии снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня в 0,1% в ноябре 2020 года в рамках экстренного реагирования на пандемию коронавируса и в течение следующих 17 месяцев удерживал этот показатель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».