ЦБ Австралии снизил базовую процентную ставку впервые с 2020 года

«Правление RBA приняло решение снизить базовую процентную ставку до 4,10%», — сказано в тексте документа.
Главной причиной такого решения центробанк назвал снижение темпов инфляции в Австралии до 3,2%. Показатель, как поясняет RBA, устойчиво приближается к середине целевого диапазона в 2−3%.
Напоминается, что Резервный банк Австралии снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня в 0,1% в ноябре 2020 года в рамках экстренного реагирования на пандемию коронавируса и в течение следующих 17 месяцев удерживал этот показатель.
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