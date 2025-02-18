Акции СПБ Биржи взлетели на 20% в ожидании геополитического позитива

Высокий спрос на бумаги СПБ Биржи наблюдается несколько дней подряд. На торгах в пятницу, 14 февраля, Мосбирже пришлось объявить дискретный аукцион по бумагам СПБ Биржи после роста котировок более чем на 20%. С начала месяца акции СПБ Биржи подорожали более чем на 80% на ожиданиях хороших геополитических новостей.