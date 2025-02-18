Акции СПБ Биржи взлетели на 20% в ожидании геополитического позитива

Акции СПБ Биржи (SPBE) подорожали на 20,47%, до ₽275,4, свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на 10:15 мск. В предыдущий раз на этом уровне акции биржи торговались 5 мая 2022 года.
По состоянию на 11:11 мск рост замедлился до 12%, а цена бумаг скорректировалась до ₽255,1 за акцию.
Высокий спрос на бумаги СПБ Биржи наблюдается несколько дней подряд. На торгах в пятницу, 14 февраля, Мосбирже пришлось объявить дискретный аукцион по бумагам СПБ Биржи после роста котировок более чем на 20%. С начала месяца акции СПБ Биржи подорожали более чем на 80% на ожиданиях хороших геополитических новостей.
Рост акций СПБ Биржи происходит на фоне улучшения геополитической обстановки, рассказали аналитики "БКС Мир инвестиций. Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде началась первая за три года встреча делегаций России и США. В повестке обсуждение восстановления всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовка возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов.
СПБ Биржа в ноябре 2023 года приостановила торги иностранными ценными бумагами из-за санкций США, а имеющиеся иностранные активы были заблокированы. С того момента на бирже для инвесторов доступны только российские финансовые инструменты. Ранее многие аналитики отмечали, что возможное геополитическое урегулирование конфликта в Восточной Европе позволит отменить или хотя бы смягчить санкции против российских компаний.