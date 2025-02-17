За чем следить инвестору на этой неделе

Рубль на этой неделе будет торговаться по курсу 90−94 к доллару, 94−98 к евро и 12,2−12,7 к юаню, прогнозируют в «Финам». Индекс Мосбиржи после активного роста на прошлой неделе может консолидироваться в диапазоне 3200−3300 пунктов, полагают в «БКС Мир инвестиций».