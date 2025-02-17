За чем следить инвестору на этой неделе

События в сфере геополитики сейчас играют решающую роль в динамике российского рынка, а макростатистика отошла на второй план, заключили аналитики УК «Первая». На прошлой неделе благодаря телефонному разговору Владимира Путина с Дональдом Трампом индекс Мосбиржи уже подскочил выше 3200 пунктов, а доллар упал к 90 рублям.
Завершение украинского конфликта может привести к снятию части санкций, что даст мощную поддержку экономике РФ. При дальнейшем улучшении ситуации акции крупнейших российских компаний способны показать заметный рост.
Во вторник, 18 февраля, «Софтлайн» представит финансовые показатели за IV квартал и 12 месяцев 2024 года, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции». Это событие может повлиять на стоимость акций IT-компании.
19 февраля Росстат опубликует данные по индексу цен производителей за январь, сообщили в «Цифра брокер». Динамика инфляции способна повлиять на стоимость облигаций.
В четверг «Яндекс» представит финансовые результаты за IV квартал и весь 2024-й, сообщили в «БКС Мир инвестиций». Помимо этого фармацевтическая компания «Промомед» представит операционные результаты за прошлый год, добавили в «Финам».
В пятницу, 21 февраля, угольная компания «Распадская» поделится отчетностью за второе полугодие и 12 месяцев 2024-го, уточнили в «БКС Мир инвестиций».
На фоне сохранения ключевой ставки и жесткого сигнала долговой рынок сохранит свое положение без улучшений, отметил аналитик «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук. Индекс гособлигаций RGBI будет в пределах 104−108 пунктов.
Рубль на этой неделе будет торговаться по курсу 90−94 к доллару, 94−98 к евро и 12,2−12,7 к юаню, прогнозируют в «Финам». Индекс Мосбиржи после активного роста на прошлой неделе может консолидироваться в диапазоне 3200−3300 пунктов, полагают в «БКС Мир инвестиций».