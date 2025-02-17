В «Рособоронэкспорте» заявили о рекордном портфеле оружейных заказов

Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. Ранее на этой неделе Михеев сообщил, что уже в 2025 году «Рособоронэкспорт» подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами.
«Благодаря контрактной работе к концу 2024 года объем нашего портфеля заказов достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти», — сказал Михеев.
По его словам, в 2024 году «Рособоронэкспорт» провел активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.
«Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов. В их числе показавший свою исключительную результативность в реальных условиях комплекс “Ланцет-Э”, истребитель 5 поколения Су-57, модернизированная с учетом современных боевых действий военная техника», — сказал Михеев.