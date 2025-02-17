В «Рособоронэкспорте» заявили о рекордном портфеле оружейных заказов

Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. Ранее на этой неделе Михеев сообщил, что уже в 2025 году «Рособоронэкспорт» подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами.