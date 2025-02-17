В Казахстане прокомментировали удар дронов по нефтяному маршруту через Россию

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжил беспрепятственную транспортировку казахстанской нефти, несмотря на атаку семи беспилотников на крупнейшую нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК «Кропоткинская», расположенную в России.
«Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме», — сообщило ведомство. Комментарий публикует агентство NUR.KZ.
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