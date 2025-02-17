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В Казахстане прокомментировали удар дронов по нефтяному маршруту через Россию

Объемы поставок казахстанской нефти из-за атаки беспилотников, заявили в Минэнерго Казахстана. Об этом сообщило агентство NUR.KZ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжил беспрепятственную транспортировку казахстанской нефти, несмотря на атаку семи беспилотников на крупнейшую нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК «Кропоткинская», расположенную в России.

«Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме», — сообщило ведомство. Комментарий публикует агентство NUR.KZ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».