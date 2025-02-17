В АКИТ раскрыли объем интернет-торговли в России за 2024 год

«Наши прогнозные значения по росту объемов интернет-торговли подтвердились, а учитывая активную экспансию ритейла, как розничных сетей, так и компаний интернет-торговли в регионы страны, такая же динамика — порядка 40% продолжится и в этом году. Региональный рынок по сути только начал развиваться, и у него очень высокий потенциал, поэтому такие же темпы роста российского e-commerce продолжатся и в перспективе», — добавил президент АКИТ Артем Соколов.