В АКИТ раскрыли объем интернет-торговли в России за 2024 год

«Рост интернет-торговли в России в 2024 году составил 41%, а объем — почти 9 триллиона рублей. Из всей суммы 97% — это онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах. На трансграничный рынок приходится 3% от общей суммы (270 миллиарда рублей)», — сказали в АКИТ.
В общем объеме розничных продаж в 2024 году онлайн-торговля составила 16,2%. В некоторых российских регионах этот показатель выше: например, в Чукотском автономном округе на онлайн приходится 38% от всех покупок, на Алтае — 26%, в Магаданской области — 25%, в Камчатском крае, Калужской, Мурманской областях, Карачаево-Черкессии и Тыве — 23%; больше 20% доля e-com в рознице в Вологодской и Владимирской областях, а также в Карелии.
По сумме покупок в интернете в прошедшем году лидеры остались прежними: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. В топ-5 самых популярных категорий для онлайн-заказов вошли продукты питания, товары для дома и мебель, электроника и бытовая техника, одежда и обувь, автозапчасти и автоаксессуары. Причем доставки из магазинов и готовой еды из заведений общепита в прошлом году впервые возглавила рейтинг.
Больше всего средний чек вырос в категории ювелирные изделия и часы — на 68%, до 7 680 рублей. В других категориях средняя стоимость покупки изменилась в пределах инфляции или снизилась: так, в продуктах питания средний чек снизился на 27%, до 781 рубля, в аптеках — на 46%, до 1016 рублей. В категории аксессуары снижение составило 54%, до 3588 рублей.
«Наши прогнозные значения по росту объемов интернет-торговли подтвердились, а учитывая активную экспансию ритейла, как розничных сетей, так и компаний интернет-торговли в регионы страны, такая же динамика — порядка 40% продолжится и в этом году. Региональный рынок по сути только начал развиваться, и у него очень высокий потенциал, поэтому такие же темпы роста российского e-commerce продолжатся и в перспективе», — добавил президент АКИТ Артем Соколов.