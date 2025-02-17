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Россияне бросились скупать путевки за границу на фоне падения курса доллара

По данным SHOT, спрос на отдых за рубежом резко подскочил на 20%.

Источник: Christoph Schulz/CC0

Как нам стало известно, на фоне укрепившегося рубля россияне начали оперативно выкупать заграничные туры на весну и лето. По словам экспертов, туристы пытаются воспользоваться моментом, пока валюта упала в цене. В частности, это может коснуться тех, кто поедет в ближайшие месяцы в ОАЭ, Таиланд, Турцию или Египет. Они смогут не только купить путёвки дешевле, но и выгоднее обменять валюту. Сейчас стоимость туров упала в среднем на 10%. Другая часть туристов пока заняла выжидательную позицию в надежде, что рубль сможет укрепиться ещё сильнее.

В понедельник утром туроператоры выставляют такие цены за 1 доллар: Anex Tour и Pegas Touristik — 96,18 ₽; «Библио-Глобус» — 95,73 ₽

Ранее SHOT рассказывал, что на фоне снижения курса доллара в Москве закрылись некоторые обменники.