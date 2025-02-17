Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр

Сделать это можно будет через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте регистрирующего органа и прочими доступными способами. Исключения предоставляются лишь в нескольких случаях.
«С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью», — считает эксперт.
Поскольку с 1 января госпошлина на госрегистрацию прав при сделках с недвижимостью для юрлиц выросла вдвое, дополнительные траты могут привести к отказу от оформления некоторых видов договоров, заключила Поправко.