Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. С 1 марта 2025 года юрлицам придется подавать заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестр исключительно в электронной форме, рассказала агентству «Прайм» управляющий партнер «Поправко, Деревенко и Партнеры» (PDP) Наталия Поправко.