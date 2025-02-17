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Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. С 1 марта 2025 года юрлицам придется подавать заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестр исключительно в электронной форме, рассказала агентству «Прайм» управляющий партнер «Поправко, Деревенко и Партнеры» (PDP) Наталия Поправко.

Источник: © РИА Новости

Сделать это можно будет через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте регистрирующего органа и прочими доступными способами. Исключения предоставляются лишь в нескольких случаях.

«С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью», — считает эксперт.

Поскольку с 1 января госпошлина на госрегистрацию прав при сделках с недвижимостью для юрлиц выросла вдвое, дополнительные траты могут привести к отказу от оформления некоторых видов договоров, заключила Поправко.