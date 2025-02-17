Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз

По итогам декабря Россия вновь стала главным экспортером «голубого топлива» в Евросоюз, увеличив свою долю до 25,2%, что стало максимумом с марта 2022 года (30,2%). При этом месяцем ранее эта доля составляла 18,8%, а годом ранее — 15,9%. Стоимость российских поставок достигла 1,8 миллиарда евро, что больше показателя месяцем ранее в полтора раза, а декабря 2023 года — на 41%.