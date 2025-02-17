Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз

В предыдущий раз Россия была основным поставщиком газа для Евросоюза за месяц в сентябре: тогда ее доля достигла 23,7% от всех газовых закупок объединения. В тот месяц страна впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС, сообщало РИА Новости в ноябре.
По итогам декабря Россия вновь стала главным экспортером «голубого топлива» в Евросоюз, увеличив свою долю до 25,2%, что стало максимумом с марта 2022 года (30,2%). При этом месяцем ранее эта доля составляла 18,8%, а годом ранее — 15,9%. Стоимость российских поставок достигла 1,8 миллиарда евро, что больше показателя месяцем ранее в полтора раза, а декабря 2023 года — на 41%.
Главным образом Россия нарастила свою долю из-за падения поставок из других стран: Алжир сократил экспорт на 15,5% год к году, США — в полтора раза, Норвегия — на 9%. Единственным другим крупным поставщиком, который нарастил продажи газа в Евросоюз, стал Азербайджан — на 14% в годовом выражении.
При этом по итогам года российские компании стали третьими по доходам от экспорта газа в Евросоюз — их доля увеличилась до 19,9% с 14% годом ранее. Лишь немногим больше у Алжира (21,5%) и США (20,5%).
По итогам всего прошлого года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению, выяснило РИА Новости ранее из данных аналитической компании Bruegel.