Reuters узнал, кто выиграет от пошлин Трампа на сталь

Ранее, после публикации отчетности по прибыли BlueScope, Васселла отмечал, что цены на сталь «уже начали двигаться в правильном направлении» на фоне заявления американского лидера.
«Если цены пойдут вверх, что мы видим в последнее время, тогда ответ — “Да, мы выиграем”», — приводит его слова агентство Reuters.
Как добавил Васселла, с момента объявления Трампа о новых пошлинах, сталь подорожала на 20%.
По данным Reuters, BlueScope управляет пятью предприятиями в Северной Америке, которые в сумме производят около 3 млн тонн стали. При этом, отделение компании в Мельбурне, Австралия, направляет на экспорт в США примерно 3 тысячи тонн.
«Как внутренний производитель, мы потенциально выиграем от любого повышения цен из-за тарифов и их влияния на импорт стали в США», — пояснил Васселла.
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