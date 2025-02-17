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Reuters узнал, кто выиграет от пошлин Трампа на сталь

Крупнейший производитель стали в Австралии, BlueScope Steel, получит выгоду от пошлин на импорт стали и алюминия, которые планирует ввести Дональд Трамп. Об этом заявил гендиректор компании Марк Васселла.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Ранее, после публикации отчетности по прибыли BlueScope, Васселла отмечал, что цены на сталь «уже начали двигаться в правильном направлении» на фоне заявления американского лидера.

«Если цены пойдут вверх, что мы видим в последнее время, тогда ответ — “Да, мы выиграем”», — приводит его слова агентство Reuters.

Как добавил Васселла, с момента объявления Трампа о новых пошлинах, сталь подорожала на 20%.

По данным Reuters, BlueScope управляет пятью предприятиями в Северной Америке, которые в сумме производят около 3 млн тонн стали. При этом, отделение компании в Мельбурне, Австралия, направляет на экспорт в США примерно 3 тысячи тонн.

«Как внутренний производитель, мы потенциально выиграем от любого повышения цен из-за тарифов и их влияния на импорт стали в США», — пояснил Васселла.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.