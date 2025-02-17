Ралли в акциях Tencent сделало ее основателя богатейшим человеком Китая

Однако первую строчку среди самых богатых людей КНР Пони Ма занимал всего несколько часов, и к концу торгов на Гонконгской фондовой бирже он снова опустился на вторую строчку по размеру капитала. Пони Ма был самым богатым человеком Китая в 2020 году и снова занял первое место в 2024 году на несколько дней, сообщило издание. Большую часть капитала главы Tencent составляет доля в Tencent Holdings — ему принадлежит 7,4% акций технологической компании.