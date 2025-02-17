Ралли в акциях Tencent сделало ее основателя богатейшим человеком Китая

Сооснователь и глава технологической компании Tencent Holdings Пони Ма (Ма Хуатен) в понедельник, 17 февраля, стал самым богатым человеком Китая благодаря росту котировок акций компании на Гонкогской фондовой бирже, пишет Bloomberg. Китайский техногигант Tencent известен в том числе созданием мессенджера WeChat, количество пользователей которого превышает 1,3 млрд человек.
По размеру капитала Пони Ма обогнал Чжуна Шаньшаня — председателя правления компании Nongfu Spring, крупного производитель бутилированной воды и других безалкогольных напитков в Китае, капитал которого по состоянию на 9:50 утра в Гонконге (4:00 мск), оценивался в $56,9 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).
Однако первую строчку среди самых богатых людей КНР Пони Ма занимал всего несколько часов, и к концу торгов на Гонконгской фондовой бирже он снова опустился на вторую строчку по размеру капитала. Пони Ма был самым богатым человеком Китая в 2020 году и снова занял первое место в 2024 году на несколько дней, сообщило издание. Большую часть капитала главы Tencent составляет доля в Tencent Holdings — ему принадлежит 7,4% акций технологической компании.
Акции техногиганта Tencent (тикер 700) на торгах в понедельник на Гонконгской фондовой бирже подскочили на 7,8%, до 512 гонконгских долларов — максимального уровня с 2021 года. Взлет котировок наблюдался после того, как компания сообщила, что интегрировала искусственный интеллект DeepSeek в свой мессенджер WeChat.
Рост акций Tencent происходил на фоне увеличения спроса на акции технологических компаний Китая. В последние несколько недель глобальные инвесторы активно покупали бумаги этого сектора на волне популярности модели искусственного интеллекта DeepSeek. 20 января китайская компания DeepSeek выпустила чат-бота, который произвел революцию на мировых фондовых рынках, сократив более чем на триллион долларов стоимость акций американских компаний, инвестирующих в новейшее оборудование для разработки ИИ.
В понедельник также прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с известными китайскими предпринимателями. Инвесторы восприняли ее как потенциально важную демонстрацию поддержки частного сектора.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, по состоянию на 17 февраля, первое место среди самых богатых людей Китая занимает Чжун Шаньшань с капиталом $57,4 млрд. С начала года его состояние выросло на $2,5 млрд. Состояние Пони Ма в этом году выросло более чем на $5,8 млрд — до $54,1 млрд.
На третьем месте в рейтинге миллиардеров в Китае — Чжан Имин, основатель интернет-компания ByteDance, владелец TikTok, с капиталом $43,9 млрд, а на четвертом — Колин Хуан (маркетплейс Pinduoduo) — с $43,8 млрд. Джек Ма из Alibaba Group занимает пятое место среди самых богатых людей КНР с капиталом $39,7 млрд.