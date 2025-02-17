Объем утечек данных из финотрасли в 2024 году составил 410 миллионов строк

«Общий объем утечек составил более 410 миллионов строк данных. И по этому показателю финансовая отрасль стала наиболее уязвимой среди других отраслей, опережая в том числе и госсектор. В перечень данных в том числе могли попасть: ФИО клиентов, адреса, номера телефона, e-mail, кредитная история и другая информация… Общий объем опубликованных сведений в 2023 году превысил 161 миллион строк, строк было меньше», — говорится в сообщении.
Финансовый сектор опередил по объему утечек госкомпании и ритейл, которые заняли второе и третье места. В топ-10 также вошли сфера услуг, страхования, компании, связанные со спортом, сферы здравоохранения, строительства, телекоммуникаций и образования.
По данным ГК «Солар», всего в 2024 году произошло 39 инцидентов сообщений об утечках, включая случаи публикаций баз данных российских компаний из финансовой отрасли.
Самые крупные инциденты произошли в январе и марте 2024 года, в которых произошло 115 миллионов и 200 миллионов строк соответственно. При этом защищенность сектора в семь раз выше, чем у ритейла — сектор онлайн-торговли стал наиболее пострадавшим по числу инцидентов.
«В 2024 году было выявлено 83 тысячи инцидентов, связанных с нелегальными транзакциями. Solar AURA применяет автоматизированные механизмы, предназначенные для выявления в сети фактов упоминания карт дропов, их классификации и формирования базы данных. Сервис также выявляет идентификаторы мерчантов, номера карт и номера телефонов, используемых для перевода денег через СБП», — рассказали в ГК «Солар».