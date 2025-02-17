Объем утечек данных из финотрасли в 2024 году составил 410 миллионов строк

«Общий объем утечек составил более 410 миллионов строк данных. И по этому показателю финансовая отрасль стала наиболее уязвимой среди других отраслей, опережая в том числе и госсектор. В перечень данных в том числе могли попасть: ФИО клиентов, адреса, номера телефона, e-mail, кредитная история и другая информация… Общий объем опубликованных сведений в 2023 году превысил 161 миллион строк, строк было меньше», — говорится в сообщении.