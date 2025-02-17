Мосбиржа подвела итоги первых тестовых торгов в выходные

На старте торгов в выходные инвесторам будут доступны только наиболее ликвидные акции. Речь идет о бумагах из индекса Мосбиржи (49 акций) и еще нескольких дополнительных акциях, писал РБК. Затем список бумаг планируется расширять, также к торгам будут допускаться отдельные паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе биржевых (БПИФ).