Минэк выступил против «машинальной регистрации» и поддержки самозанятых

«В рамках социального контракта более половины средств — 53% — выделяется на гранты по созданию ИП самозанятых и ЛПХ (личных подсобных хозяйств. — РБК). И мы с коллегами ведем дискуссию для того, чтобы ограничить порог либо вообще запретить давать гранты по самозанятым в то время, когда экономика нуждается в других компетенциях и совершенно в других секторах», — заявила Илюшникова.