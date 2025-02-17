Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году

Оба представителя Поднебесной в прошлом году установили личные рекорды в продажах, по крайней мере, с 2015 года. Мировые автосалоны покинуло 4,52 миллиона новых машин от BYD Auto — на 1,4 миллиона больше, чем в 2023 году. Солидный прирост в 538,3 тысячи авто показала еще одна китайская компания — Geely Holding, увеличившая реализацию до 3,31 миллиона единиц.
Кроме них, зафиксировать положительную динамику по итогам прошлого года среди крупнейших мировых автопроизводителей смог только американский Ford. Но прирост по сравнению с общими объемами его продаж оказался несущественным: всего 39,9 тысячи единиц — до 4,08 миллиона машин.
Самое заметное снижение продаж показала японская Toyota, сократившая реализацию на 900 тысяч машин — до 9,63 миллиона штук. Также в список «антилидеров» попали американская GM Group (падение на 615,2 тысячи, до 5,44 миллиона машин) и голландская Stellantis (на 527 тысяч, также до 5,44 миллиона).
Также в минус по продажам по итогам прошлого года ушли японско-французская Renault-Nissan-Mitsubishi (снижение на 143 тысячи, до 5,15 миллиона автомобилей), немецкая Volkswagen Group (на 160 тысяч, до 8,52 миллиона), японская Honda (на 180,6 тысячи, до 3,81 миллиона) и южнокорейская Hyundai (на 290,5 тысячи, до 6,47 миллиона).