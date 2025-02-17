Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году

Оба представителя Поднебесной в прошлом году установили личные рекорды в продажах, по крайней мере, с 2015 года. Мировые автосалоны покинуло 4,52 миллиона новых машин от BYD Auto — на 1,4 миллиона больше, чем в 2023 году. Солидный прирост в 538,3 тысячи авто показала еще одна китайская компания — Geely Holding, увеличившая реализацию до 3,31 миллиона единиц.