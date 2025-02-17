FT назвала стоимость золота «самой прибыльной сделкой» Трампа

В то же время фондовый индекс S&P 500 показал рост, не превышающий 2%, а попытки республиканца укрепить доллар или гособлигации США дали обратный эффект: в 2025 году доллар подешевел на 2,4% по отношению к корзине других валют, а доходность облигаций на десятилетний срок, которая в прошлом месяце выросла чуть более чем до 4,8%, с тех пор упала на 4,48%