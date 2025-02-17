Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае на сумму 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба антимонопольного органа 17 февраля.

Источник: Freepik

«Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации АО “Корякэнерго” и АО “Камчатэнергосервис”, которые являются заказчиками, подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов ООО “Камчатское морское пароходство”, ООО “Эко-Сервис”, ООО “Терминал-Запад”. Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края», — говорится в сообщении.

В случае установления вины предприятиям грозят оборотные штрафы, уточнили в ФАС.

13 января ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламную акцию с «Яндекс Едой». Сообщалось, что совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка.

Ранее служба признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка и «Яндекс Еды» и выдала компаниям предписание о прекращении нарушения федерального закона «О рекламе».