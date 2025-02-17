ФАС выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае

«Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации АО “Корякэнерго” и АО “Камчатэнергосервис”, которые являются заказчиками, подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов ООО “Камчатское морское пароходство”, ООО “Эко-Сервис”, ООО “Терминал-Запад”. Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края», — говорится в сообщении.
В случае установления вины предприятиям грозят оборотные штрафы, уточнили в ФАС.
13 января ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламную акцию с «Яндекс Едой». Сообщалось, что совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка.
Ранее служба признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка и «Яндекс Еды» и выдала компаниям предписание о прекращении нарушения федерального закона «О рекламе».