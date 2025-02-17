ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках

Банки должны будут уделять особое внимание, если гражданин покупает ценности, но не продает их или продает в значительно меньшем объеме, совершает сделки с драгметаллами вскоре после поступления денег на банковский счет и не хранит приобретенный актив в банке. Для юридических лиц действуют примерно такие же критерии, но еще есть порог по внесению наличных на счет для сделок — свыше 10 млн руб. в месяц. Под повышенный контроль также будут подпадать компании, резко нарастившие объемы сделок с драгоценными металлами, а также те, на чьи счета поступают деньги от контрагентов из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) по договорам купли-продажи лома драгоценных металлов.