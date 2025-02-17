«Бутербродекс» во второй половине января снизился на 0,2 пункта

С 16 по 31 января средний чек вырос по сыру (на 2,2%, до 236 рублей), сливочному маслу (на 0,8%, до 238 рублей), кофе (на 0,5%, до 215 рублей) и ветчине (на 0,4%, до 253 рублей). Снизился он по огурцам (на 2,9%, до 232 рублей) и батону (на 2,1%, до 46 рублей). Остался прежним по сахару (71 рубль).