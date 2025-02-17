Бумаги Fix Price подскочили на новости о планах обмена расписок на акции

17 февраля Fix Price сообщила, что рассматривает возможность проведения обмена ГДР компании на акции в 2025 году. Такая опция прорабатывается вместе с потенциальным получением листинга основного операционного актива. «При этом, со своей стороны, компания не ожидает ограничений на участие в обмене в зависимости от сроков приобретения ГДР, за исключением регуляторных ограничений», — говорится в сообщении Fix Price.