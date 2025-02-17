Бумаги Fix Price подскочили на новости о планах обмена расписок на акции

Расписки Fix Price на Мосбирже подорожали на 9,06% и на максимуме достигли ₽201, свидетельствуют данные торгов на 10:07 мск. Затем рост замедлился: на 11:40 мск бумаги прибавляли 4,88%, торгуясь на отметке ₽193,3.
17 февраля Fix Price сообщила, что рассматривает возможность проведения обмена ГДР компании на акции в 2025 году. Такая опция прорабатывается вместе с потенциальным получением листинга основного операционного актива. «При этом, со своей стороны, компания не ожидает ограничений на участие в обмене в зависимости от сроков приобретения ГДР, за исключением регуляторных ограничений», — говорится в сообщении Fix Price.
В компании сообщили, что обмен бумагами обсуждается в рамках «работы по устранению инфраструктурных ограничений для защиты прав акционеров». Ретейлер уточнил, что если решение об обмене примут, информация о порядке расчетов по ценным бумагам с инвесторами будет раскрыта дополнительно.
Кроме этого, в Fix Price рассказали о регистрации еще одной дочерней компании в Казахстане — Retail Technologies & Solutions Limited.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» отметили, что опубликованным сообщением Fix Price уведомила акционеров о процессе подготовки к редомициляции в Россию через обмен ГДР на акции российской «дочки». «Напомним, Fix Price уже объявляла спецдивиденд за прошлые годы, с закрытием реестра в декабре 2024 года. Поэтому после редомициляции в РФ спецдивиденда не ждем, только регулярных выплат», — говорят аналитики.
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