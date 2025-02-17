Акции «Русагро» подскочили на 40% на старте торгов после переезда

В «Русагро» такжет сообщали о планах возобновить выплату дивидендов по окончании переезда. «Прежде всего стоит исходить из того, что наша дивидендная политика сохраняется — это 50% от чистой прибыли. Данная норма будет ретранслирована и в отношении ПАО “Группа компаний “Русагро”, — отмечал директор по M&A и IR компании Алексей Кульчицкий. По его мнению, это позитивный импульс для инвесторов.