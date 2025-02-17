Акции «Русагро» подскочили на 40% на старте торгов после переезда

Торги акциями «Русагро» после переезда стартовали ростом примерно на 40%, до ₽216,34 за бумагу, свидетельствуют данные «Альфа-Инвестиций».
Ранее на Мосбирже торговались расписки компании, которые давали право на владение иностранными акциями кипрского холдинга Ros Agro. Торги этими бумагами были приостановлены в начале декабря 2024 года в связи с редомициляцией. Последний день торгов в режиме Т+1 на Мосбирже был 2 декабря. По его итогам бумаги закрылись на уровне ₽1083,8.
Однако ранее сообщалось, что акции российской «Русагро» будут распределены между держателями расписок пропорционально их доле владения. Коэффициент распределения: на одну ГДР Ros Agro — 7,0135 акций «Русагро». Соответственно одна акция по итогам торгов 2 декабря стоила бы около ₽154,53. Текущая стоимость бумаг на бирже выше примерно на 40%.
В настоящий момент котировки уперлись в планку на уровне ₽216,34, так как заявок на продажу в стакане нет.
Бумаги «Русагро» торгуются с тикером RAGR и входят в первый уровень листинга Мосбиржи. Ранее Мосбиржа установила коэффициент free-float для акций «Русагро». С 12 февраля показатель, по оценкам биржи, будет на уровне 20%.
В июле 2024 года правительство России включило ПАО «Группа “Русагро” в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Как ранее поясняло правительство, такой статус дает возможность перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать дивиденды.
В августе Минсельхоз подал иск о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро», а в сентябре Арбитражный суд Московской области его удовлетворил. Это фактически запустило процесс принудительной редомициляции компании.
Аналитики «Газпромбанк Инвестиции» полагают, что исходя из значения котировок перед приостановкой торгов в начале декабря 2024 года, акции «Русагро» интересны для долгосрочного инвестора.
В горизонте 2−3 лет «Русагро» имеет все шансы на дальнейшую положительную динамику«, — говорит трейдер PlanKa Volume Traders Геннадий Бурмистров. “Однако текущая рыночная ситуация не располагает к немедленному открытию позиций: целесообразно дождаться стабилизации волатильности после начала торгов и прояснения планов компании по использованию нераспределенной прибыли”, — пишет эксперт.
В «Русагро» такжет сообщали о планах возобновить выплату дивидендов по окончании переезда. «Прежде всего стоит исходить из того, что наша дивидендная политика сохраняется — это 50% от чистой прибыли. Данная норма будет ретранслирована и в отношении ПАО “Группа компаний “Русагро”, — отмечал директор по M&A и IR компании Алексей Кульчицкий. По его мнению, это позитивный импульс для инвесторов.
В «Газпромбанк Инвестиции» считают, что менеджмент компании настроен на реализацию инвестиционной программы и на этом фоне не ждут выплаты накопленных дивидендов за предыдущие периоды.
Группа «Русагро» — одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В октябре 2024 года она провела дробление акций в соответствии с предписаниями Центрального банка. Уставный капитал компании теперь состоит из 2 396 874 000 акций номиналом ₽2,5 каждая. Дополнительно у «Русагро» есть право разместить еще 477 394 000 акций.
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