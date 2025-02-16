В Италии предрекли падение мирового ВВП из-за пошлин США

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов «решительно отреагировать» в случае их введения.
«Если бы тарифы, объявленные в предвыборной речи президента США были реализованы и сопровождались бы ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 процентных пункта», — заявил он на мероприятии в Турине.
Глава итальянского Центробанка подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.