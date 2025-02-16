В Италии предрекли падение мирового ВВП из-за пошлин США

Глава итальянского Центробанка подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.