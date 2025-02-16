США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество в сфере СПГ

«Госсекретарь и министры иностранных дел объявили о своем намерении укрепить энергетическую безопасность путем раскрытия потенциала доступных и надежных энергетических и природных ресурсов Соединенных Штатов и с помощью укрепления энергетического сотрудничества, в частности по сжиженному природному газу, во взаимовыгодном ключе», — говорится в заявлении, опубликованном МИД Южной Кореи.
Согласно документу, главы внешнеполитических ведомств «приветствовали усилия по диверсификации цепочек поставок критических минералов» и сотрудничеству по разработке и внедрению «самых современных малых модульных реакторов и других передовых технологий ядерных реакторов». Рубио, Ивая и Чо Тхэ Ёль сообщили, что намерены объединить усилия в разработке «критических и нарождающихся технологий» и договорились сделать более плотным научное сотрудничество между национальными лабораториями трех стран.
В то же время представители США, Японии и Южной Кореи заявили о своей приверженности «свободному и справедливому экономическому порядку» и обязались укреплять экономические партнерства, которые будут «выгодны трудолюбивым гражданам и бизнесу их стран».