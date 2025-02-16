США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество в сфере СПГ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Такэси Ивая и Чо Тхэ Ёль в ходе переговоров, прошедших в Мюнхене, договорились об усилении сотрудничества в сфере энергетики и природных ресурсов, в том числе по СПГ, следует из совместного заявления, опубликованного по итогам встречи.