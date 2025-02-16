Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией

«Действительно, у нас большой опыт реструктуризации. Мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облегчении долгового бремени. Мы, кстати, поддерживаем те общие принципы, которые были наработаны в рамках председательства Саудовской Аравии в 2020 году (в G20 — РБК), полностью их принимаем. Россия всегда участвовала в этом процессе, и за последние 25 лет мы реструктурировали обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд», — сказал он.