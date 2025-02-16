Ликвидаторы европейской «дочки» ВТБ подали в суд на Анголу из-за кредита

С 2012 года ВТБ предоставил Анголе кредиты на миллиарды долларов в рамках усилий российского банка по выходу на рынок Африки, большая часть этих займов была погашена к 2019 году, отмечает FT. В то же время в 2011 году Ангола заняла $278 млн у бывшего австрийского филиала ВТБ и других российских кредитных организаций, пишет газета. Этот кредит, по ее данным, должен был быть погашен в прошлом году.