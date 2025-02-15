Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и т.д готовятся к возвращению на российский рынок

Представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы. По нашим данным, всё для того, чтобы в случае изменения политситуации оперативно ворваться в Россию. А не прийти на выжженное поле и ещё полгода возиться с открытием.
Вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин также подтвердил нам, что если магазины вернутся, то займут старые места, где сейчас либо аналоги (например, Maag), либо ничего.
Inditex ушла с российского рынка в марте 2022 года. А это — Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe. У пришедших на замену брендов успешно занять свято место не вышло. По итогам первых трёх месяцев: у всех отсутствие спроса, низкая выручка и, как следствие, массовое увольнение сотрудников.