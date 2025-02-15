В Госдуме призвали воздержаться от спонтанной закупки валюты

«Текущее укрепление рубля не следует воспринимать как сигнал к немедленным спонтанным действиям, а принятие финансовых решений требует тщательной оценки рисков. На мой взгляд, консервативный подход, основанный на инвестициях в рублевые инструменты и учете долгосрочных перспектив, представляется более сбалансированной стратегией, чем импульсивная покупка валюты на фоне текущей рыночной конъюнктуры», — сказал Гаврилов.
По его мнению, в текущих условиях, вместо покупки валюты стоит обратить внимание на рублевые активы.
«В частности, облигации высокотехнологичных российских компаний могут стать надежным инструментом для сохранения капитала. Кроме того, привлекательные ставки по депозитам в некоторых банках позволяют зафиксировать доходность, превышающую уровень инфляции. Такой подход снижает риски, связанные с волатильностью валютного рынка, и способствует защите сбережений», — сообщил он.
Депутат отметил, что многочисленные прогнозы говорят о временном характере текущего укрепления российской валюты. По его словам, несмотря на краткосрочный оптимизм, фундаментальные факторы, включая уровень инфляции, экспортные потоки и динамику санкционных ограничений, указывают на возможное ослабление рубля в течение ближайших месяцев.
«Вполне можно ожидать, что к лету курс доллара может вернуться к уровню 100 рублей и выше», — считает парламентарий.
Гаврилов также рассказал, что обменные пункты отреагировали на резкое снижение курса доллара по-разному: часть закрылась, пытаясь избежать продаж валюты по невыгодному курсу, другие расширили спред между покупкой и продажей, чтобы минимизировать возможные потери. По его мнению, существенное укрепление рубля, вызванное сочетанием экономических и политических факторов, заставляет задуматься о среднесрочных перспективах.
«Инвесторам, принимающим решения о покупке валюты, стоит учитывать несколько аспектов. Конечно, курс рубля остается под влиянием внешних факторов, включая цены на нефть, динамику международных расчетов и возможные корректировки политики Банка России. Хоть и покупка валюты на фоне текущего снижения курса может показаться привлекательной стратегией, но спекулятивные риски остаются высокими», — подчеркнул депутат.