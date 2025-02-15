В Госдуме призвали воздержаться от спонтанной закупки валюты

«Текущее укрепление рубля не следует воспринимать как сигнал к немедленным спонтанным действиям, а принятие финансовых решений требует тщательной оценки рисков. На мой взгляд, консервативный подход, основанный на инвестициях в рублевые инструменты и учете долгосрочных перспектив, представляется более сбалансированной стратегией, чем импульсивная покупка валюты на фоне текущей рыночной конъюнктуры», — сказал Гаврилов.