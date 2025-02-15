Совет директоров OpenAI отклонил предложение Маска о покупке компании

«OpenAI не продается, и совет единогласно отклонил последнюю попытку г-на Маска нарушить его конкуренцию. Любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит нашу некоммерческую организацию и ее миссию по обеспечению того, чтобы Сильный и слабый искусственные интеллекты приносили пользу всему человечеству», — говорится в заявлении компании.
Термин «сильный» искусственный интеллект предполагает, что программа универсальна и запускает процессы, схожие с мышлением. «Слабый» искусственный интеллект предназначен ограниченного ряда конкретных задач.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что консорциум инвесторов во главе с Маском предложил 97,4 миллиарда долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей компанию OpenAI.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
В августе Маск подал судебный иск против руководства OpenAI, потребовав от окружного судьи США заблокировать попытку OpenAI стать коммерческой организацией. Компания при этом отмечала, что иск Маска противоречит его попыткам приобрести ее, ранее сообщало агентство Рейтер.