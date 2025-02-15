Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги

К признакам возможного скорого отзыва лицензии она отнесла ставки по вкладам, значительно превышающие среднерыночные. Это может означать дыру в балансе или увлечение сомнительными операциями. Опасны и слишком частые технические сбои, предупредила финансист.
«Подобным ситуациям — когда периодически отключается личный кабинет, не проходят платежи из банка или даже в банк — следует уделять повышенное внимание», — советует специалист.
Насторожить должно и необычное изобилие клиентов в офисе, а также неожиданное закрытие отделений. И, конечно, нужно следить за новостями о банке — внезапные убытки или скачки рейтинга являются поводом для более тщательного анализа, заключила Белянчикова.