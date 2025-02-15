Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Существует ряд сигналов, исходя из которых можно заподозрить, что дела у банка, в котором вы храните свои сбережения, обстоят не очень хорошо. Для этого вовсе не обязательно изучать отчетность, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.