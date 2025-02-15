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Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Существует ряд сигналов, исходя из которых можно заподозрить, что дела у банка, в котором вы храните свои сбережения, обстоят не очень хорошо. Для этого вовсе не обязательно изучать отчетность, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Источник: © РИА Новости

К признакам возможного скорого отзыва лицензии она отнесла ставки по вкладам, значительно превышающие среднерыночные. Это может означать дыру в балансе или увлечение сомнительными операциями. Опасны и слишком частые технические сбои, предупредила финансист.

«Подобным ситуациям — когда периодически отключается личный кабинет, не проходят платежи из банка или даже в банк — следует уделять повышенное внимание», — советует специалист.

Насторожить должно и необычное изобилие клиентов в офисе, а также неожиданное закрытие отделений. И, конечно, нужно следить за новостями о банке — внезапные убытки или скачки рейтинга являются поводом для более тщательного анализа, заключила Белянчикова.