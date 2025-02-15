Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года оказалась третьей среди крупнейших мировых автомобильных держав по абсолютному приросту выпуска легковых машин: обогнать страну по этому показателю удалось только ее партнерам по БРИКС — КНР и Индии, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Самую заметную положительную динамику показал растущий уже четвертый год подряд Китай — в 2024 году местные заводы выпустили на 1,4 миллиона автомобилей больше. На втором месте оказалась Индия с приростом в 216 тысяч машин. Общий выпуск автомобилей составил 27,5 миллиона в Поднебесной и 5 миллионов единиц в Индии — для обеих стран это многолетние максимумы по производству, по меньшей мере, с 2015 года.
Совсем недалеко от Индии расположилась Россия с приростом в 213 тысяч авто по итогам прошлого года — до 756 тысяч.
В целом рост выпуска по сравнению с 2023 годом смогли зафиксировать меньше половины стран, раскрывающих данные по производству. Среди крупнейших игроков на мировом рынке легковых автомобилей — Бразилия (рост на 75 тысяч штук, до 1,9 миллиона), Чехия (рост на 46 тысяч, до 1,3 миллиона) и Германия (рост на 28 тысяч, до 4,2 миллиона).
Самым заметным снижение стало в Индонезии — там выпуск просел сразу в 1,5 раза, до миллиона машин. При этом в «антилидерах» оказались сразу два государства «Большой семерки». Это Япония со снижением на 377 тысяч авто — до семи миллионов, и США с просадкой на 206 тысяч — до 1,6 миллиона машин.
Между ними оказался Иран с отрицательной динамикой в 305 тысяч легковых авто — прошлогодние объемы производства в 658 тысяч штук стали минимальными с 2015 года.