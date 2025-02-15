Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей

Самую заметную положительную динамику показал растущий уже четвертый год подряд Китай — в 2024 году местные заводы выпустили на 1,4 миллиона автомобилей больше. На втором месте оказалась Индия с приростом в 216 тысяч машин. Общий выпуск автомобилей составил 27,5 миллиона в Поднебесной и 5 миллионов единиц в Индии — для обеих стран это многолетние максимумы по производству, по меньшей мере, с 2015 года.