Россия и Маврикий увеличат товарооборот, заявила посол Зейналова

«Товарооборот сейчас на минимальном уровне. Когда я готовилась, я видела, что мы им поставляем водку, а они нам ром. На этом все ограничилось и обвалилось во времена ковида, когда они у нас закупали семена кориандра и льна, а мы у них рыбу и ром», — сказала Зейналова.