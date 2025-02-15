Россия и Маврикий увеличат товарооборот, заявила посол Зейналова

«Товарооборот сейчас на минимальном уровне. Когда я готовилась, я видела, что мы им поставляем водку, а они нам ром. На этом все ограничилось и обвалилось во времена ковида, когда они у нас закупали семена кориандра и льна, а мы у них рыбу и ром», — сказала Зейналова.
Она отметила, что на Маврикии большая конкуренция в сфере торговли.
«Мы увеличим в ближайшее время товарооборот. Предложений много. Вчера ко мне подошла министр финансовых услуг и сказала: “Послушайте, еще до того, как я стала министром, я была уверена, что у нас огромный, неиспользованный потенциал отношений с Россией. Давайте над этим работать”. Я отвечаю: “Боже мой, конечно!” Вот, договорись встретиться», — заключила посол.