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Россия и Маврикий увеличат товарооборот, заявила посол Зейналова

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уровень товарооборота между Россией и Маврикием находится на минимальном уровне, но в ближайшее время его увеличат, заявила в интервью РИА Новости посол РФ Ираида Зейналова.

Источник: © РИА Новости

«Товарооборот сейчас на минимальном уровне. Когда я готовилась, я видела, что мы им поставляем водку, а они нам ром. На этом все ограничилось и обвалилось во времена ковида, когда они у нас закупали семена кориандра и льна, а мы у них рыбу и ром», — сказала Зейналова.

Она отметила, что на Маврикии большая конкуренция в сфере торговли.

«Мы увеличим в ближайшее время товарооборот. Предложений много. Вчера ко мне подошла министр финансовых услуг и сказала: “Послушайте, еще до того, как я стала министром, я была уверена, что у нас огромный, неиспользованный потенциал отношений с Россией. Давайте над этим работать”. Я отвечаю: “Боже мой, конечно!” Вот, договорись встретиться», — заключила посол.