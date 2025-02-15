«Просвещение» обратилось в суд с иском к ФАС

Раньше «Просвещение» было полностью государственным предприятием. В 2011 году его выкупила издательская группа «Олма-пресс» Владимира Узуна при финансовом обеспечении Аркадия Ротенберга. Сумма сделки оценивалась в 2,25 млрд руб. Сам Ротенберг в 2013 году получил более 20% акций «Просвещения», указывалось в отчетности компании (источник РБК говорил о 25%), но в 2017 году продал свою долю. В 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ с долями по 25% каждый.