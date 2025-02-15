«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в январе

Также в прошедшем месяце стартовали торги акциями ритейлера X5, цена которых даже немного выросла в первый день. Даже несмотря на то что нашлись инвесторы, решившие продать активы, значительная доля владельцев акций сохранила бумаги, чтобы получить трехлетнюю налоговую льготу. К тому же многих из них устраивает динамика акций, ставших доступными для покупки и продажи после перерегистрации юридического лица в российскую юрисдикцию.