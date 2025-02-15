«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в январе

Уже в начале года российские частные инвесторы начали ориентироваться на новые факторы, способные существенно повлиять на стоимость биржевых активов. Так, многие ожидают снижения санкционного давления после вступления в должность президента США Дональда Трампа, пристально следят за китайским прорывом в ИИ-технологиях и начинают пользоваться новшествами на Мосбирже. Об этом и биржевых результатах января — в материале «Известий».
Итоги месяца
Ключевым локальным событием для российского фондового рынка и инвесторов в конце января стало возобновление утренних торгов на Московской бирже. Хотя ликвидность на утренних торгах пока существенно ниже, чем вечером и днем, возможность заключать сделки до начала основной сессии позволит инвесторам при необходимости реагировать на значимые события, сообщения о которых были опубликованы уже после завершения торгов предыдущего дня.
Также в прошедшем месяце стартовали торги акциями ритейлера X5, цена которых даже немного выросла в первый день. Даже несмотря на то что нашлись инвесторы, решившие продать активы, значительная доля владельцев акций сохранила бумаги, чтобы получить трехлетнюю налоговую льготу. К тому же многих из них устраивает динамика акций, ставших доступными для покупки и продажи после перерегистрации юридического лица в российскую юрисдикцию.
Значимым событием для инвесторов стал и запуск китайской нейросети DeepSeek с открытым исходным кодом. Любые значимые новости относительно этого проекта внимательно изучаются инвесторами, поскольку прорывы в создании ИИ усиливают конкуренцию между их разработчиками по всему миру, в том числе и российскими.
Инаугурация президента Дональда Трампа хоть и в меньшей степени, но тоже стала важным моментом для российского финансового рынка. Многие инвесторы ожидают, что это приведет к некоторому охлаждению отношений между Россией и США, но принимать фундаментальные инвестиционные решения никто не торопится — сначала нужно дождаться конкретных шагов и событий.
Валюта под подушкой — доллары, евро и юани
Начало года оказалось довольно сильным для рубля, из-за чего стоимость портфеля снизилась на 5%. По итогам месяца она составляет 226,2 рубля.
Важным изменением в портфеле стало добавление китайского юаня в корзину к доллару и евро. Поскольку китайская валюта всё быстрее обретает статус глобальной, а торговые связи между РФ и КНР укрепляются, юань становится важным и для инвесторов, диверсифицирующих свои портфели. В будущем его курс будет зависеть от ситуации на мировых рынках и российского торгового баланса — поскольку экономика РФ продолжает ориентироваться на экспорт.
Портфель из экзотических валют был удален из перечня отслеживаемых активов, поскольку по нескольким из них были остановлены торги, и в целом динамика портфеля превзошла самые худшие ожидания инвесторов.
Всё как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами
В январе стоимость портфеля, состоящего из ОФЗ, снизилась на 4,88%, до 208,3 тыс. рублей, даже несмотря на купонные выплаты. Такая повышенная волатильность вызвана дополнительной эмиссией долговых бумаг по семи выпускам — некоторые инвесторы закрыли свои позиции, чтобы принять участие в размещении по более выгодным ставкам.
Глобальный взгляд на ОФЗ в текущем году будет зависеть от ДКП Банка России. Именно динамика ставки и будет влиять на текущую доходность и ожидания по ее изменению. Пока что весь рынок ожидает постепенного смягчения ключевой ставки. Если этот процесс будет идти быстрее, переоценка дальних ОФЗ будет самой сильной.
Крупные компании, а не Минфин — корпоративные облигации
Локальное восстановление на рынке корпоративных облигаций продолжилось, благодаря чему общая стоимость портфеля выросла на символические 0,24%. Это связано с тем, что большинство бумаг в портфеле имеют сроки погашения больше года, что отражает ожидания рынка от ключевой ставки через год. Итоговая стоимость на конец года — 261 тыс. рублей, что заметно превышает показатели портфеля ОФЗ.
События относительно выпусков ОФЗ на данный портфель влияния не оказали. Долги компаний также подвержены риску изменения процентных ставок, и соответственно, стоит ожидать, что при снижении ключевой ставки ЦБ бумаги покажут рост по телу при адаптации текущей рыночной доходности.
Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»
Портфель крупнейших акций российских компаний в январе подорожал на 5,83%, до совокупной стоимости 277,8 тыс. рублей. Главным фактором стало общее восстановление рынка.
Одним из главных факторов роста активов стал сохранившийся эффект от решения Банка России о сохранении ключевой ставки в декабре. Динамика акций в течение года будет определяться геополитической ситуацией и дальнейшим изменением ДКП.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом
Акции нижних эшелонов Мосбиржи показали еще более существенный рост — плюс 16,68% с начала года. Общая стоимость портфеля остается самой высокой среди остальных — 328,2 тыс. рублей.
Повышенная волатильность для данного портфеля — обычное состояние. В целом в ближайший год на 2−3-й эшелон наибольшее влияние будут оказывать интерес физлиц и выход новых компаний на биржу. Остальные факторы будут такими же, как и для активов в портфеле «голубых фишек».
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).