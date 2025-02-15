Машины времени: иностранные марки автомобилей могут вернуться в РФ

— Если в Пекине поймут, что торговая война зашла настолько далеко, что им станет всё равно, — а это вполне возможно в ближайшие месяцы, судя по риторике, — тогда мы можем увидеть на рынке китайские марки, которые боялись приходить в РФ и являются достаточно серьезными игроками в мире и в Китае. Это BYD, Lixiang, Zeekr и другие, — рассказал сооснователь дилерского холдинга Major Auto.