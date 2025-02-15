Машины времени: иностранные марки автомобилей могут вернуться в РФ

Потенциальное потепление отношений России и США, а также возможный очередной виток торговой войны между Вашингтоном и Пекином могут радикально изменить российский автомобильный рынок, считают его участники. При этом и автопроизводители, и дилеры, и эксперты отмечают, что в течение года машины станут только дороже, а сам год для рынка будет непростым. Подробности — в материале «Известий».
Иногда они возвращаются
На стыке 2025−2026 годов российский рынок автомобилей ожидают кардинальные изменения, связанные с возможным возвращением японских и южнокорейских автомобильных брендов. Об этом на конференции ForAuto 2025 заявил сооснователь дилерского холдинга Major Auto Михаил Бахтиаров. По его мнению, с учетом недавнего общения президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и потенциального потепления российско-американских взаимоотношений такой вариант развития событий вполне возможен.
— Учитывая новостной фон, существуют тенденции, которые к концу года могут поменять правила игры на нашем рынке. Одна из них — прямое указание Вашингтона Корее и Японии. Еще спустя полгода, которые уйдут на сертификацию или адаптацию казахстанского ОТТС, мы увидим возвращение марок, которых ждут многие клиенты. В IV квартале ситуация на рынке может кардинально поменяться, и это приведет к изменению наполнения наших автосалонов, заявил он.
Кроме того, по мнению Михаила Бахтиарова, возможное усиление торговой войны между США и Китаем также может отразиться на российском автомобильном рынке. В РФ могут прийти бренды, которые прежде не были официально представлены в России из-за риска вторичных санкций, отметил он.
— Если в Пекине поймут, что торговая война зашла настолько далеко, что им станет всё равно, — а это вполне возможно в ближайшие месяцы, судя по риторике, — тогда мы можем увидеть на рынке китайские марки, которые боялись приходить в РФ и являются достаточно серьезными игроками в мире и в Китае. Это BYD, Lixiang, Zeekr и другие, — рассказал сооснователь дилерского холдинга Major Auto.
При этом в отношении возможности возвращения на российский рынок европейских автобрендов Михаил Бахтиаров более скептичен. По его мнению, этот процесс может быть более сложным и долгим, поскольку компании Старого Света связаны санкциями ЕС, введенными в отношении нашей страны.
Новые тренды
Участники конференции ForAuto 2025 отметили, что сейчас в сфере продаж автомобилей прослеживается ряд новых трендов и течений, которые в нынешнем году и дальнейшей перспективе будут определять покупательские приоритеты.
По словам, руководителя по развитию бизнеса B2C-кредитования «Авито Авто» Константина Болдырева, на рынке формируется принципиально новый сегмент потребителей, для которых традиционные атрибуты дилерских центров утрачивают ценность. Эти клиенты ориентированы на современные способы покупки и интеллектуальный подход к приобретению автомобиля, отмечает он.
— Современное поколение покупателей, выросшее со смартфонами, демонстрирует явное отторжение традиционных методов продаж. Их отталкивает необходимость личного общения, торга в дилерских центрах. Они хотят получать всю информацию автоматизировано, через цифровые инструменты, чаты
Кроме того, денежно-кредитная политика Центробанка направлена на принципиальное изменение покупательской модели россиян по всем видам товаров длительного пользования, в том числе и по автомобилям, считает председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев. По его словам, об этом свидетельствует неоднократное увеличение размеров ключевой ставки в прошлом году.
— Государство фактически меняет подход к потреблению. Налицо тенденция к отходу от прежних «кредитных» покупок к «накопительным» приобретениям, без привлечения заемных средств, — отметил он.
При этом, по словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, по итогам прошлого года доля машин, купленных с использованием кредита, составила 48%. В отдельные месяцы, прежде всего весной, этот показатель доходил до 60%, отметил он.
Дешевле не будет
По итогам прошлого года в России было продано около 33 тыс. машин, выпущенных еще в 2022 году, сообщил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков. При этом сейчас у дилеров скопилось рекордное с 2020 года количество машин. По его словам, прошлогодние запасы будут активно распродаваться примерно до середины текущего года.
— Автомобили 2025 года выпуска будут однозначно дороже прошлогодних. Это связано с октябрьским и январским повышением утильсбора, а также с высокой ключевой ставкой. Все это ведет к росту «автомобильной инфляции», — считает он. По мнению эксперта, ко второму полугодию новые автомобили могут подорожать примерно на 10%.
Директор по операционным вопросам Knewstar Валерий Тараканов считает, что в нынешнем году автомобили станут дороже примерно на 10%. При этом подорожание в большей степени коснется импортируемых моделей и в меньшей скажется на продукции отечественных автозаводов, уточнил он.
Не исключает подорожания автомобилей и вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин. Отвечая на вопрос о подорожании моделей Lada, он отметил, что возможна «индексация в рамках инфляции».
Избежать роста цен на машины в нынешнем году не получится, считает директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Мотор Рус» Александр Зубик. Во многом это связано с тем, что «эффект от повышения утильсбора еще до конца не проявился».
Борьба противоположностей
Все эксперты сходятся во мнении, что нынешний год будет непростым для российского автомобильного рынка. На него будут влиять разнонаправленные факторы, полагают они.
Наряду с высокой ключевой ставкой существенное влияние на него будет оказывать курс рубля, отмечает глава аналитического отдела «Росбанка» Роман Тулинов. Национальная валюта по-прежнему подвержена резким колебаниям курса в зависимости от внешних факторов, что заметно сказывается на автомобильном рынке, считает он. По прогнозу эксперта, если общая ситуация в экономике будет меняться, то ближе ко второй половине года ЦБ РФ может начать постепенно снижать ключевую ставку.
— Снижение «ключа», как следствие, приведет к снижению ставок по депозитам: люди могут начать активнее тратить прежде хранящиеся средства, в том числе и на приобретение автомобилей, — полагает он.
По мнению Александра Зубика, в нынешнем году в России будет продано около 1,6 млн легковых машин и моделей LCV. Среди факторов, способствующих поддержанию интереса россиян к машинам, он называет отложенный спрос, большую долю (70%) машин старше 10 лет в автопарке, существенный объем дилерских стоков, а также возможное снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года.
По оценке Михаила Бахтиарова, потенциальный объем российского рынка в настоящий момент составляет около 2 млн машин в год. При этом различные внешние и внутренние факторы подталкивают его к уровню в 1 млн штук. С учетом этого продажи новых автомобилей в 2025 году могут составить 1,5−1,6 млн экземпляров, полагает он.
Другие эксперты дают более пессимистичные прогнозы. Так, по мнению Валерия Тараканова, этот год будет «достаточно волатильным» и в целом может стать успешным, а объем рынка возможен на уровне 1,41−1,43 млн штук. Еще ниже (примерно в 1,3 млн экземпляров) оценивают продажи новых автомобилей Вячеслав Зубарев и Дмитрий Костромин. При этом вице-президент АвтоВАЗа уверен, что в нынешнем году значительно сократится число машин, ввезенных по альтернативному импорту. По его мнению, их количество не превысит 50 тыс. штук, против примерно 200 тыс. машин, поставленных в нашу страну в прошлом году.