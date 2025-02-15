Эксперт назвал востребованные инвестиционные активы

Для тех, кто решит инвестировать в драгоценные металлы, существует несколько вариантов. Они отличаются уровнем риска, ликвидностью и потенциальной доходностью: физические металлы в виде монет, слитков или украшений. Прямой способ инвестирования не зависит от финансовых институтов, но требует хранения и защиты. Фонды и биржевые продукты, которые отслеживают стоимость золота или других драгоценных металлов. Более ликвидный и удобный способ инвестирования, не требующий хранения физических активов. Акции горнодобывающих компаний как альтернатива прямому вложению в металлы. Однако в этом случае инвесторы рискуют столкнуться с колебаниями стоимости акций компаний, а не только с движением цен на металлы.