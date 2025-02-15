Эксперт назвал востребованные инвестиционные активы

О том, сохранится ли высокий спрос на эти активы в 2025 году, «Известиям» 15 февраля рассказал СРО инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев.
«В 2025 году золото остается одним из самых надежных и востребованных инвестиционных активов. Несмотря на высокие текущие котировки, аналитики отмечают, что вложения в золото по-прежнему привлекательны для частных инвесторов. Существует несколько вариантов инвестирования: приобретение золотых слитков и инвестиционных монет, открытие обезличенных металлических счетов, участие в биржевых паевых инвестиционных фондах (БПИФ), покупка акций компаний, занимающихся добычей золота, а также торговля фьючерсными контрактами», — отметил он.
Выбор инструмента зависит от стратегии инвестора, поскольку каждый обладает особенностями, преимуществами и рисками. Кроме золота инвесторы могут рассматривать и другие драгоценные металлы, такие как платина, серебро и палладий. Эти металлы имеют не только инвестиционную, но и промышленную ценность.
«Спрос на платину традиционно высокий в автомобильной промышленности (катализаторы), а также в ювелирной отрасли. Цена может колебаться в зависимости от экономической ситуации и изменений в спросе со стороны промышленности. В последние годы наблюдается рост интереса к экологически чистым технологиям, что также поддерживает спрос на платину. В отличие от золота серебро используется в множестве промышленных процессов, включая производство электроники, солнечных панелей и медицинских приборов», — объяснил эксперт.
Палладий, широко используемый в автомобильной промышленности, в последние годы показал значительный рост цен. Это связано с дефицитом предложения и высоким спросом на катализаторы для автомобилей с бензиновыми двигателями. Однако, как и в случае с другими металлами, стоимость подвержена колебаниям в зависимости от состояния мировой экономики и спроса на автомобили.
«Один из главных факторов, который влияет на инвестиции в драгоценные металлы, — инфляция. В странах с высокой инфляцией драгоценные металлы — способ защитить капитал от обесценивания национальной валюты. Например, в странах с нестабильной экономикой, как в Латинской Америке, золото часто становится основной валютой накоплений. Даже в странах с низкой инфляцией, таких как США и ЕС, нестабильность на финансовых рынках и в политике может привести к повышенному спросу на драгоценные металлы», — отметил специалист.
Для тех, кто решит инвестировать в драгоценные металлы, существует несколько вариантов. Они отличаются уровнем риска, ликвидностью и потенциальной доходностью: физические металлы в виде монет, слитков или украшений. Прямой способ инвестирования не зависит от финансовых институтов, но требует хранения и защиты. Фонды и биржевые продукты, которые отслеживают стоимость золота или других драгоценных металлов. Более ликвидный и удобный способ инвестирования, не требующий хранения физических активов. Акции горнодобывающих компаний как альтернатива прямому вложению в металлы. Однако в этом случае инвесторы рискуют столкнуться с колебаниями стоимости акций компаний, а не только с движением цен на металлы.
«Инвестиции в золото и другие драгоценные металлы достаточно выгодные в условиях экономической нестабильности, высокой инфляции и политических рисков. Важно понимать, что данные активы имеют свои особенности и не всегда приносят быструю прибыль. Необходимо учитывать как глобальные экономические и политические тенденции, так и собственные инвестиционные цели и стратегию», — подытожил Михеев.
Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.
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