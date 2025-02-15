Эксперт назвал важные факторы при покупке загородного дома

«Необходимо проверить коммуникации — электричество, отопление, водоснабжение и канализацию, ведь их неисправность может стать источником множества проблем. Не забудьте оценить участок, на котором расположен дом: убедитесь, что подъездные пути находятся в хорошем состоянии, выясните уровень затопляемости территории во время дождей или таяния снега, а также оцените наличие развитой инфраструктуры поблизости и возможности быстрого подъезда экстренных служб», — пояснил он.
По его словам, стоит обратить особое внимание на качество строительства: состояние фундамента, стен и крыши на предмет трещин, протечек и иных дефектов. Лучше всего привлечь экспертов, профессионально занимающихся приемкой домов, которые смогут дать объективную оценку технического состояния.
Также крайне важно оценить, сколько времени будет занимать дорога как на автомобиле, так и на общественном транспорте.
«Кроме того, обратите внимание на соседей. Этот пункт важен не только с точки зрения их порядочности и адекватности, но и с юридической стороны: убедитесь, что с предыдущими собственниками не было судебных разбирательств или конфликтов по поводу границ участка, раскадастрирования земли или других спорных моментов. Также имеет значение экологическая обстановка в округе: проверьте, чтобы рядом не было заводов, мусорных полигонов, крупных автотрасс или других источников загрязнений», — добавил эксперт.
Важным моментом является и статус земли: уточните, относится ли она к категории индивидуального жилого строительства или садового некоммерческого товарищества. На землях СНТ прописка возможна только в случае, если дом зарегистрирован как жилой в ЕГРН — этот момент необходимо уточнить заранее.
«Не менее важно проверить отсутствие долгов за дом и участок, а также убедиться в подлинности всех доверенностей от собственников. Договор купли-продажи должен быть составлен корректно и юридически безупречно, чтобы минимизировать риски в будущем, например оспаривание сделки. Не бойтесь привлекать квалифицированных специалистов: юристов и технических экспертов, которые способны выявить возможные ошибки и помочь вам сделать уверенный выбор при покупке дома», — подытожил Тумаркин.
Ранее, 25 января, сообщалось о том, что в России выросли риски резкого роста стоимости частных домов в связи с тем, что получить одобрение по заявке на льготный кредит в части банков стало значительно сложнее. Для части банков это вынужденная мера, таким образом они покрывают свои риски при выдаче льготных кредитов. Из-за этого появляются риски роста стоимости строительства и покупки готовых загородных домов на 6−15%.