Эксперт назвал важные факторы при покупке загородного дома

«Кроме того, обратите внимание на соседей. Этот пункт важен не только с точки зрения их порядочности и адекватности, но и с юридической стороны: убедитесь, что с предыдущими собственниками не было судебных разбирательств или конфликтов по поводу границ участка, раскадастрирования земли или других спорных моментов. Также имеет значение экологическая обстановка в округе: проверьте, чтобы рядом не было заводов, мусорных полигонов, крупных автотрасс или других источников загрязнений», — добавил эксперт.