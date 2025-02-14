В работе СБП в России произошёл массовый сбой

Согласно информации на сайте, к 20:52 по московскому времени 308 человек пожаловались на проблемы с сервисом в течение последнего часа, а за последние сутки общее количество жалоб достигло 3 194. Наибольшее количество обращений поступило из Санкт-Петербурга (6%), Москвы и Самарской области (по 5%), а также из Республики Калмыкия и Нижегородской области (по 4%). По данным Downdetector, основные проблемы связаны со сбоем работы сервиса (86%), неисправностями сайта (7%) и неполадками в мобильном приложении (4%).
«14 февраля с 18:20 мск наблюдались трудности с обработкой операций в СБП. С 19:30 мск операции проходят в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Национальной системы платёжных карт.
Ранее россиян предупредили, что с 18 февраля по 15 марта жители России могут столкнуться с временными перебоями в телевизионном сигнале из-за сезонных солнечных помех. Если возникнут проблемы с приёмом телевидения, специалисты советуют перезагрузить телевизор или приставку. Если это не решит проблему, рекомендуется нажать автопоиск каналов в меню устройства.