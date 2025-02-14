TikTok появился в интернет-магазинах App Store и Google Play в США

Из магазинов приложений в США платформа пропала 19 января.
Соцсеть снова стала доступна американским пользователям для скачивания после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что отсрочка блокировки TikTok в США может быть продлена.
В ходе разговора с журналистами глава государства отметил, что при необходимости срок можно продлить. Однако, по его мнению, такой необходимости не будет.
Трамп также подчеркнул, что надеется заключить сделку по TikTok, чтобы сохранить приложение для пользователей в США. По словам республиканца, платформа помогла ему победить на президентских выборах 2024 года. В Соединенных Штатах более 170 млн человек пользуются TikTok.
В 2024 году при администрации президента Джо Байдена конгрессом был принят закон, обязывающий китайского владельца TikTok продать платформу американской компании до 19 января 2025-го; в противном случае соцсеть запретят на территории США.
После инаугурации Трамп подписал указ, который отсрочил блокировку соцсети в США по меньшей мере на 75 дней. Он подчеркнул, что «США должны иметь право на половину TikTok». Политик предполагал, что купить соцсеть мог бы бизнесмен Илон Маск, и говорил об интересе к сделке со стороны корпорации Microsoft.
Позднее Маск сообщил, что не стремится приобретать соцсеть TikTok у ByteDance, поскольку привык «создавать компании с нуля».