TikTok появился в интернет-магазинах App Store и Google Play в США

После инаугурации Трамп подписал указ, который отсрочил блокировку соцсети в США по меньшей мере на 75 дней. Он подчеркнул, что «США должны иметь право на половину TikTok». Политик предполагал, что купить соцсеть мог бы бизнесмен Илон Маск, и говорил об интересе к сделке со стороны корпорации Microsoft.