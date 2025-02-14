Производителя «ФрутоНяни» возглавит бывший топ-менеджер PepsiCo

Рыбаков известен отрасли по работе в качестве одного из ключевых топ-менеджеров PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн», говорит один из собеседников РБК. По его словам, новый гендиректор «Прогресса» специализируется «на выработке стратегий и создании высокоэффективных команд». Рыбаков работал в «Вимм-Билль-Данн» в 2011—2015 годах и занимал там пост генерального менеджера по Северо-Западному региону, следует из информации из его профиля в соцсети LinkedIn (заблокирована в России Роскомнадзором). В течение пяти лет, в 2015—2020 годах, Рыбаков работал в PepsiCo на позиции старшего директора в категории напитков и соков. Именно тогда PepsiCo впервые смогла в 2017 году обогнать Coca-Cola по доле рынка в категории напитков (в денежном выражении).